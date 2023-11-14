Россиянам объяснили, как применять "правило 20 секунд", чтобы спастись от ковида

Резкий подъём заболеваемости коронавирусом в России, в частности, связан с тем, что люди перестали носить маски, считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Специалист порекомендовал всё же не пренебрегать мерами профилактики и отметил, что защититься от вируса поможет и так называемое "правило 20 секунд".

Дело в том, что недавно японские учёные провели исследование, в котором доказали, что маска эффективна и существенно уменьшает дозу инфицирования ковидом. То есть даже если человек и подхватит вирус, то он легко перенесёт заболевание.

"По итогам этого исследования даже было сформулировано правило 20 секунд: если вы находитесь рядом с человеком, который кашляет, чихает, то вам нужно задержать дыхание, не вдыхать воздух, который он распылил, и удалиться от него как можно дальше в течение 20 секунд. Если вы успели это сделать, то вы не заразитесь", — отметил Болибок в беседе с телеканалом "360".

Это же правило подтверждает и эффективность соблюдения дистанции в общественных местах, добавил медик.