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14 ноября, 12:02

В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев заражения коронавирусом в России

Роспотребнадзор: За неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 22%

О резком росте заболеваемости ковидом в России сообщили представители Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что по итогам 45-й недели текущего года в стране зафиксировано более 43 тысяч случаев CoViD-19. Это на 22% больше, чем на прошлой.

"На сегодняшний день мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъём для этого периода, но необходимо ещё раз напомнить гражданам, как сохранить своё здоровье и окружающих. Напомнить им о том, что сейчас самое время позаботиться о себе и получить прививку от гриппа, а также соблюдать элементарные правила гигиены", сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.

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Вакцинироваться от гриппа россиянам посоветовал и академик РАН Геннадий Онищенко. Он заявил, что прививка против гриппа является действенным методом профилактики заболевания новыми штаммами CoViD-19. Это связано с тем, что вакцина от последних вариантов ковида ещё не создана.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Ян Поланин
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