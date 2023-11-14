В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев заражения коронавирусом в России
Роспотребнадзор: За неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 22%
О резком росте заболеваемости ковидом в России сообщили представители Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что по итогам 45-й недели текущего года в стране зафиксировано более 43 тысяч случаев CoViD-19. Это на 22% больше, чем на прошлой.
"На сегодняшний день мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъём для этого периода, но необходимо ещё раз напомнить гражданам, как сохранить своё здоровье и окружающих. Напомнить им о том, что сейчас самое время позаботиться о себе и получить прививку от гриппа, а также соблюдать элементарные правила гигиены", — сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Вакцинироваться от гриппа россиянам посоветовал и академик РАН Геннадий Онищенко. Он заявил, что прививка против гриппа является действенным методом профилактики заболевания новыми штаммами CoViD-19. Это связано с тем, что вакцина от последних вариантов ковида ещё не создана.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков