В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев заражения коронавирусом в России

О резком росте заболеваемости ковидом в России сообщили представители Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что по итогам 45-й недели текущего года в стране зафиксировано более 43 тысяч случаев CoViD-19. Это на 22% больше, чем на прошлой.

"На сегодняшний день мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъём для этого периода, но необходимо ещё раз напомнить гражданам, как сохранить своё здоровье и окружающих. Напомнить им о том, что сейчас самое время позаботиться о себе и получить прививку от гриппа, а также соблюдать элементарные правила гигиены", — сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.