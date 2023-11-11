Россиянам перечислили главные отличия "пиролы" от других вирусных заболеваний

В России время от времени фиксируют случаи заражения новым штаммом коронавируса "пирола". Но порой течение болезни весьма похоже на обычную ОРВИ. Как отличить "пиролу" от сезонных простуд, в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач Денис Банный.

Первое и самое главное отличие — это мучительный кашель. По словам специалиста, он может донимать пациента часами, что нехарактерно для той же простуды. Другая отличительная особенность как "пиролы", так и других штаммов ковида — это потеря обоняния и вкуса.

"Невозможность различать запахи и безразличие даже к самым любимым блюдам — признаки, которые должны вас насторожить. В этом случае целесообразно сдать анализ на коронавирусную инфекцию и точно установить причину недомогания", — пояснил медик.

Кроме того, как добавил врач, лёгкое или среднетяжёлое течение заболевания от "пиролы" не сопровождается лихорадкой — градусник не покажет вам больших значений температуры тела, а суставы не одолеет ломота, тогда как при простуде и ОРВИ температура чаще всего повышается.