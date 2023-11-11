Россиянам перечислили главные отличия "пиролы" от других вирусных заболеваний
Врач Банный: Мучительный кашель — главное отличие "пиролы" от простуды и ОРВИ
В России время от времени фиксируют случаи заражения новым штаммом коронавируса "пирола". Но порой течение болезни весьма похоже на обычную ОРВИ. Как отличить "пиролу" от сезонных простуд, в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач Денис Банный.
Первое и самое главное отличие — это мучительный кашель. По словам специалиста, он может донимать пациента часами, что нехарактерно для той же простуды. Другая отличительная особенность как "пиролы", так и других штаммов ковида — это потеря обоняния и вкуса.
"Невозможность различать запахи и безразличие даже к самым любимым блюдам — признаки, которые должны вас насторожить. В этом случае целесообразно сдать анализ на коронавирусную инфекцию и точно установить причину недомогания", — пояснил медик.
Кроме того, как добавил врач, лёгкое или среднетяжёлое течение заболевания от "пиролы" не сопровождается лихорадкой — градусник не покажет вам больших значений температуры тела, а суставы не одолеет ломота, тогда как при простуде и ОРВИ температура чаще всего повышается.
Ещё одним отличием "пиролы" от ОРВИ является то, что при последней пациент часто чихает. Это естественная реакция организма на патогены на слизистой. При ковиде же человек чихает гораздо реже.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюменской области было зафиксировано три случая заражения гонконгским гриппом, среди заболевших — двое детей. Также заболевание уже выявили на Сахалине, Камчатке, в Пермском и Забайкальском краях, Орловской и Амурской областях. При этом врачи исключили вероятность новой пандемии из-за гонконгского гриппа. В беседе с Лайфом профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что будет, если одновременно заболеть гонконгским гриппом и "пиролой".
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