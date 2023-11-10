Цитокиновый шторм и тромбозы: Врач назвала опасности штамма "пирола" для людей с лишним весом
Врач Кашух: При ожирении любой штамм ковида повышает риск фатальных последствий
Резервный госпиталь для больных CoViD-19 в ледовом дворце "Крылатское". Обложка © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
"Пирола" — новый подвид коронавирусной инфекции, относящийся к варианту "омикрона". Это очередная мутация коронавируса, которая считается ещё более заразной, и её первые случаи уже выявлены в России. Особую осторожность в связи с этим следует соблюдать людям с лишним весом.
Как рассказала Лайфу врач Екатерина Кашух, ожирение влияет не только на внешний вид человека. Нарушается работа внутренних органов, поэтому организму становится сложнее бороться с вирусом. Кроме того, ухудшается обмен веществ и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за отложения холестериновых бляшек, повышения артериального давления. Следовательно, возрастает риск спонтанных тромбозов артерий с развитием сопутствующих тяжёлых нарушений.
На фоне ожирения любая коронавирусная инфекция (независимо от штамма) создаёт дополнительную нагрузку на системы организма, повышает риск тяжёлого течения болезни и фатальных последствий
"Отдельной проблемой у людей с ожирением становится так называемый цитокиновый шторм. Дело в том, что в теле полного человека вирус вызывает сильную воспалительную реакцию: за неё отвечают особые вещества — цитокины. В норме они помогают бороться с инфекцией, но, если цитокинов высвобождается слишком много (что и происходит в случае людей с ожирением), с большей вероятностью развиваются тяжёлая дыхательная недостаточность, связанная с недостатком кислорода в крови, и другие осложнения", — подчеркнула врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
Как сообщал Лайф, 8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола". В Москве таких пациентов уже трое, и все они прибыли из-за границы. В Роспотребнадзоре считают, что и в целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъёме.