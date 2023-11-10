В Москве зафиксировано три случая заражения "пиролой"

"Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".