В Москве зафиксировано три случая заражения "пиролой"
Попова: Три случая заражения "пиролой", зафиксированные в Москве, завозные
Три случая заражения вариантом коронавируса "пирола" зафиксировано в Москве, все они являются завозными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её данным, первый случай зарегистрировали 3 ноября, пациент "привёз" ковид из Турции.
"Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Как сообщал Лайф, 8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола". В целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъёме, отметили в Роспотребнадзоре. Лайф спросил у врачей, как не заразиться "пиролой" в общественном транспорте.
ТАСС / Михаил Терещенко