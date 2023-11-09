Терапевт перечислил пять правил, которые спасут от заражения "пиролой" в общественном транспорте

Россиянам рассказали, что в стране активизировался новый вариант коронавируса — "пирола". О его особенностях Лайфу рассказал врач-терапевт, руководитель первого филиала городской московской поликлиники № 195 Павел Раменский. Эксперт также дал несколько рекомендаций, как не заразиться "пиролой" в общественном транспорте.

Что касается особенностей, то этот штамм обладает повышенной заразностью. Он эффективнее передаётся от человека к человеку. Поэтому большой риск подхватить "пиролу" есть у тех, кто ездит в общественном транспорте.

"Новый штамм не вызывает тяжёлых форм заболевания. По данным исследователей, "пирола" не представляет серьёзной опасности для жизни и здоровья населения. Она может вызывать симптомы, схожие с обычной ОРВИ, и протекать в лёгкой или умеренной форме", — пояснил собеседник Лайфа.

Чтобы не заразиться "пиролой", нужно придерживаться ряда правил в общественном транспорте. Во-первых, необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Эксперт советует по возможности выбирать свободные места. Во-вторых, рекомендуется носить маску на протяжении всей поездки. Она не даст вирусу заразить человека через капли, которые могут возникать при разговоре, кашле или чихании.

В-третьих, терапевт советует избегать прикосновений. Не стоит подносить руки к лицу, иначе вирус может попасть в организм через слизистые оболочки. В-четвёртых, необходимо регулярно мыть руки и использовать антисептик до посадки и после выхода из общественного транспорта. В-пятых, подождите следующий автобус или поезд, если в транспорте много людей, пояснил специалист.

Соблюдение этих правил поможет минимизировать риск заражения "пиролой" в общественном транспорте. Каждый человек играет важную роль в предотвращении распространения вируса, подытожил Раменский.