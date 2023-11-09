Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 13:48

Россиянам предрекли новый всплеск заболеваемости ковидом и рост числа госпитализаций

Иммунолог Крючков: Пиковая заболеваемость коронавирусом будет к середине декабря

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков поспорил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по поводу лёгкости протекания новых штаммов ковида у россиян. По словам эксперта, сегодня можно убедиться, что у разных людей коронавирус может проявляться по-разному, бывают и тяжёлые клинические случаи. А зимой, утверждает Крючков, и вовсе ожидается заметная вспышка заболеваемости с ростом числа госпитализаций.

"Пиковая заболеваемость будет к середине декабря, во время новогодних праздников будет спад. Снова подъём заболеваемости с очередным пиком будет во второй половине февраля. Будет заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями", — прогнозирует собеседник НСН.

Он добавил, что сегодня иммунитет россиян сталкивается со "сборной солянкой" из нескольких подвариантов "омикрона" с относительным преобладанием "эриса". Но "пирола" обещает быть не ниже по патогенности и летальности, а может быть и выше.

"Объяснение о том, что заболевание стало легче, не совсем правильное", — добавил Крючков.

Попова: В России выявили 10 случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола"

Попова: В России выявили 10 случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола"

Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла более чем на 30%. В больницы попали 5042 человека. Это на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. За неделю от коронавируса в России умерло 63 человека.

Обложка ©

ТАСС / Артур Новосильцев

Марина Калегина
  • Новости
  • Коронавирус
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров