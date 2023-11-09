Россиянам предрекли новый всплеск заболеваемости ковидом и рост числа госпитализаций

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков поспорил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по поводу лёгкости протекания новых штаммов ковида у россиян. По словам эксперта, сегодня можно убедиться, что у разных людей коронавирус может проявляться по-разному, бывают и тяжёлые клинические случаи. А зимой, утверждает Крючков, и вовсе ожидается заметная вспышка заболеваемости с ростом числа госпитализаций.

"Пиковая заболеваемость будет к середине декабря, во время новогодних праздников будет спад. Снова подъём заболеваемости с очередным пиком будет во второй половине февраля. Будет заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями", — прогнозирует собеседник НСН.

Он добавил, что сегодня иммунитет россиян сталкивается со "сборной солянкой" из нескольких подвариантов "омикрона" с относительным преобладанием "эриса". Но "пирола" обещает быть не ниже по патогенности и летальности, а может быть и выше.

"Объяснение о том, что заболевание стало легче, не совсем правильное", — добавил Крючков.