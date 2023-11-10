Россиянам объяснили, что будет, если одновременно заболеть гонконгским гриппом и "пиролой"

При одновременном заболевании гонконгским гриппом и новым штаммом коронавируса "пирола" может возникнуть больше осложнений, чем обычно. Об этом в беседе с Лайфом заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Он также напомнил, что в 2022-м такого наложения не наблюдалось, однако в этом году такая опасность существует. Эксперт предупредил, что при микст-инфекции заболевание протекает более серьёзно. По словам Ионова, начиная со штамма "омикрон", коронавирус чем-то напоминает грипп: резкий подъём температуры сильные головные и мышечные боли, а также неприятные ощущения в надбровных дугах.

"Гонконг — это вирулентный (агрессивный) штамм вируса гриппа, при котором в большей степени поражаются стенки сосудов, в связи с этим можно ожидать осложнений в виде геморрагического синдрома в лёгких и других органах за счёт поражения сосудистой стенки" Станислав Ионов Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Профессор добавил, что при наслоении коронавируса сосудистая стенка будет поражаться в большей степени, поэтому количество осложнений у лиц, которые находятся в группе риска, — страдающие хроническими заболеваниями лёгких, сахарным диабетом и ожирением — может возрасти. При этом собеседник Лайфа отговорил от вакцинации против ковида, так как иммунная прослойка населения, то есть 85% популяции, была создана ранее. Эксперт посоветовал привиться от гриппа — после укола будут вырабатываться антитела в отношении трёх штаммов вируса.

"Кроме того, необходимо принимать профилактические меры в случае появления в семье больного: ввести масочный режим, индивидуальную посуду, делать проветривание помещений, влажную уборку. А членам семьи использовать лейкоцитарный интерферон, препятствующий развитию инфекции. Содержимое ампулы развести в пяти миллилитрах тёплой воды и закапывать утром и вечером в каждый носовой ход", — уточнил Ионов.

Также он призвал чаще полоскать полость носа и глотки настоями ромашки, эвкалипта и календулы. Носовые ходы, по его словам, лучше дважды в день обрабатывать 72%-ным хозяйственным мылом.