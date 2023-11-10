Онищенко назвал действенный способ защиты от новых штаммов ковида

В России продолжают фиксировать всё новые случаи заболевания коронавирусом. Защититься от различных штаммов ковида поможет вакцинация против гриппа, считает академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, прививка против гриппа является действенным методом профилактики заболевания новыми штаммами CoViD-19, так как вакцина от них ещё не создана.

"От гриппа надо обязательно привиться! Потому что грипп, если им заболеть, то он может ослабить организм, спровоцировать, повысить чувствительность человека ко всем остальным вирусам, которые уже начинают циркулировать среди наших граждан, в том числе и ковид", — приводит слова академика kp.ru.

Специалист также напомнил о важности средств индивидуальной защиты. Он рекомендует носить маску и ограничить нахождение в местах массового скопления людей.