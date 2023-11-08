Врач рассказал об особенностях нового штамма ковида "пирола"

Сейчас идёт беспорядочная циркуляция разных штаммов коронавируса, причём увеличение числа заражённых связано не с распространением CoViD-19, а с улучшением диагностики. Со временем ковид станет сезонным заболеванием — так же как грипп и ОРВИ. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если раньше у нас один штамм менял другой и из-за этого возникала ровная классическая эпидволна, то сейчас началась циркуляция разных штаммов одновременно. Но это как раз говорит о том, что сам коронавирус, распадаясь на такие подвиды, приобретает сезонный характер", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Говоря о новом штамме "пирола", эксперт подчеркнул, что такой вид ковида не несёт серьёзной опасности: он более заразный, однако не вызывает тяжёлые формы. По мнению специалиста, самыми подходящими вакцинами от текущих штаммов являются "Ковивак" и "Конвасэл". А "Спутник V" уже не так эффективен против современных форм коронавируса.