Мир дышит спокойно: Россиян призвали не паниковать из-за роста заболеваемости ковидом

Оснований для паники из-за роста заболеваемости коронавирусом в России нет, считает вирусолог Александр Бутенко. По его словам, вернувшийся ковид — теперь просто сезонная инфекция, которая регистрируется наряду с ОРВИ.

"Пожалуй, оснований для роста заболеваемости коронавирусом нет. Мир дышит спокойно, несмотря на то что вирус циркулирует", — передаёт его слова РИА "ФедералПресс".

В настоящее время, по словам эксперта, в России преобладает вариант ковида "омикрон", однако заболеваемость им протекает спокойно, смертей практически не наблюдается.