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8 ноября, 12:45

Мир дышит спокойно: Россиян призвали не паниковать из-за роста заболеваемости ковидом

Вирусолог Бутенко не видит оснований для паники при росте заболеваемости ковидом

Оснований для паники из-за роста заболеваемости коронавирусом в России нет, считает вирусолог Александр Бутенко. По его словам, вернувшийся ковид — теперь просто сезонная инфекция, которая регистрируется наряду с ОРВИ.

"Пожалуй, оснований для роста заболеваемости коронавирусом нет. Мир дышит спокойно, несмотря на то что вирус циркулирует", — передаёт его слова РИА "ФедералПресс".

В настоящее время, по словам эксперта, в России преобладает вариант ковида "омикрон", однако заболеваемость им протекает спокойно, смертей практически не наблюдается.

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При этом сегодня, 8 ноября, стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола". В целом же эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъёме.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Ян Поланин
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