Онищенко назвал причину роста заболеваемости ковидом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России носит сезонный характер, в связи с этим пока не следует вводить какие-либо дополнительные ограничения. Об этом заявил известный врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Рост вызван сезонностью. Поскольку это респираторная вирусная инфекция, вся эта группа инфекций о себе заявляет в осенне-зимний период, так что наряду с подъёмом заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями идёт подъём заболеваемости коронавирусом", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как отметил Онищенко, в настоящее время наблюдается рост числа заболевших штаммом "омикрон". При этом по отношению к детям вирус по-прежнему продолжает вести себя довольно "лояльно", резюмировал он.