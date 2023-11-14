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14 ноября, 15:22

Онищенко назвал причину роста заболеваемости ковидом в России

Онищенко: Рост заболеваемости коронавирусом в России носит сезонный характер

Рост заболеваемости коронавирусом в России носит сезонный характер, в связи с этим пока не следует вводить какие-либо дополнительные ограничения. Об этом заявил известный врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Рост вызван сезонностью. Поскольку это респираторная вирусная инфекция, вся эта группа инфекций о себе заявляет в осенне-зимний период, так что наряду с подъёмом заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями идёт подъём заболеваемости коронавирусом", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как отметил Онищенко, в настоящее время наблюдается рост числа заболевших штаммом "омикрон". При этом по отношению к детям вирус по-прежнему продолжает вести себя довольно "лояльно", резюмировал он.

Ранее стало известно о резком росте заболеваемости ковидом в России. Как сообщили представители Роспотребнадзора, по итогам 45-й недели текущего года в стране зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения CoViD-19. Это на 22% больше, чем на прошлой.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова
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