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17 ноября, 17:21

Ковид может оставаться в организме после болезни, заявила Попова

Попова: CoViD-19 негативно влияет на организм и может жить в нём после болезни

Ковид негативно воздействует на иммунную систему человека и может продолжать жить в организме после болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, с этим преимущественно согласны учёные.

"Учёные пока ещё спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", — сказала она в интервью РБК.

Глава Роспотребнадзора отметила, что негативное влияние на иммунитет заметно даже после лёгкого течения болезни.

Онищенко назвал причину роста заболеваемости ковидом в России

Онищенко назвал причину роста заболеваемости ковидом в России

Напомним, в России наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по итогам 45-й недели 2023 года в стране зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения — на 22% больше, чем неделей ранее.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Матвей Константинов
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