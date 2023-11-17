Ковид может оставаться в организме после болезни, заявила Попова

Ковид негативно воздействует на иммунную систему человека и может продолжать жить в организме после болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, с этим преимущественно согласны учёные.

"Учёные пока ещё спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", — сказала она в интервью РБК.

Глава Роспотребнадзора отметила, что негативное влияние на иммунитет заметно даже после лёгкого течения болезни.