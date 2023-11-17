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Масочный режим введён в больницах Санкт-Петербурга

17 ноября, 16:40

ТАСС / Пётр Ковалёв

В Санкт-Петербурге обязали медицинский персонал и посетителей больниц носить маски из-за угрозы распространения гриппа, ковида и ОРВИ. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы в телеграм-канале.

"В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией введён обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", — отмечается в тексте.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения тотального масочного режима на фоне распространения сезонных инфекций. Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что только вакцинация защищает от тяжёлых форм течения заболеваний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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