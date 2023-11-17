Масочный режим введён в больницах Санкт-Петербурга
ТАСС / Пётр Ковалёв
В Санкт-Петербурге обязали медицинский персонал и посетителей больниц носить маски из-за угрозы распространения гриппа, ковида и ОРВИ. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы в телеграм-канале.
"В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией введён обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", — отмечается в тексте.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения тотального масочного режима на фоне распространения сезонных инфекций. Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что только вакцинация защищает от тяжёлых форм течения заболеваний.