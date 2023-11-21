Кравцов рассказал Лайфу, введут ли в школах удалёнку из-за ковида

Российские школы не планируется переводить на дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр Кравцов заявил, что массового перевода школьников на удалёнку из-за ковида не планируется. Видео © LIFE

"У нас сезонная ситуация, ничего критичного нет. Поэтому массовое закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется абсолютно точно", — сказал Кравцов.

При этом, по словам министра, в регионах, где заболеваемость CoViD-19 увеличивается, соответствующие меры будут принимать местные органы власти. В целом по стране образовательные процессы проходят в штатном режиме, добавил Кравцов.