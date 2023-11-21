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21 ноября, 13:32

Кравцов рассказал Лайфу, введут ли в школах удалёнку из-за ковида

Кравцов: Массового перевода школьников на удалёнку из-за ковида не планируется

Российские школы не планируется переводить на дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр Кравцов заявил, что массового перевода школьников на удалёнку из-за ковида не планируется. Видео © LIFE

"У нас сезонная ситуация, ничего критичного нет. Поэтому массовое закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется абсолютно точно", — сказал Кравцов.

При этом, по словам министра, в регионах, где заболеваемость CoViD-19 увеличивается, соответствующие меры будут принимать местные органы власти. В целом по стране образовательные процессы проходят в штатном режиме, добавил Кравцов.

Ранее во вторник, 21 ноября, в оперштабе сообщили о серьёзном росте заболеваемости ковидом за прошедшую неделю. Рост отметили в 82 субъектах, в том числе в 26 регионах она оказалась выше, чем в среднем по стране.

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Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев
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