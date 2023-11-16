Названа вакцина с почти 100-процентной эффективностью против новых штаммов ковида
Эффективность нового "Спутника лайт" против актуальных штаммов близка к 100%
Обновлённая вакцина "Спутник лайт" с антигенным составом против актуальных штаммов SARS-CoV-2. имеет почти 100-процентную эффективность. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"На сегодняшний день по вируснейтрализации тех актуальных штаммов, которые у нас циркулируют, оцениваем близко к 95–97%, то есть к 100%", — приводит слова учёного ТАСС.
Напомним, в октябре Гинцбург рассказывал о том, что вакцина "Спутник V" перестала защищать от ковида. По его словам, антигенный состав препарата стоило менять ещё летом прошлого года, теперь же ждать обновлённый "Спутник" стоит не раньше марта 2024 года. Незадолго до этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Альберт Альтштейн сообщал о том, что в Москве начались исследования двух видов вакцин против нового штамма ковида XBB-1 — двухкомпонентного "Спутника V" и однокомпонентного "Спутника лайт" с усовершенствованным антигенным составом.