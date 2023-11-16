Названа вакцина с почти 100-процентной эффективностью против новых штаммов ковида

Обновлённая вакцина "Спутник лайт" с антигенным составом против актуальных штаммов SARS-CoV-2. имеет почти 100-процентную эффективность. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день по вируснейтрализации тех актуальных штаммов, которые у нас циркулируют, оцениваем близко к 95–97%, то есть к 100%", — приводит слова учёного ТАСС.