Мегазаразный, но не мегалетальный: Врач рассказал, по каким неожиданным органам бьёт штамм "пирола"

Штамм коронавируса "пирола", который начал распространяться в России, учёные относят к семейству мегазаразного, но не мегалетального "омикрона". Об этом Лайфу рассказал хирург Александр Умнов. По его словам, протекает болезнь как обычное ОРЗ, однако в ряде случаев новый штамм бьёт по "неожиданным" органам.

Штамм "пирола" чаще стал повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Так, Умнов, ссылаясь на исследователей, говорит, что "пирола" чаще стала повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени. Таким образом, этот штамм наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.