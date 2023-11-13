Мегазаразный, но не мегалетальный: Врач рассказал, по каким неожиданным органам бьёт штамм "пирола"
Врач Умнов: Штамм "пирола" может повреждать поджелудочную и печень
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Штамм коронавируса "пирола", который начал распространяться в России, учёные относят к семейству мегазаразного, но не мегалетального "омикрона". Об этом Лайфу рассказал хирург Александр Умнов. По его словам, протекает болезнь как обычное ОРЗ, однако в ряде случаев новый штамм бьёт по "неожиданным" органам.
Штамм "пирола" чаще стал повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени
Так, Умнов, ссылаясь на исследователей, говорит, что "пирола" чаще стала повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени. Таким образом, этот штамм наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.
"Также нельзя забывать о развитии вирусной пневмонии и тромбозе сосудов (вены, артерии). Из-за временного ухудшения кровоснабжения головного мозга и повреждения вирусом нервных волокон возможно развитие или прогрессирование энцефалопатии и временное снижение памяти", — добавил врач.
Как сообщал Лайф, 8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола". В Москве таких пациентов уже трое, и все они прибыли из-за границы. В Роспотребнадзоре считают, что в целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъёме. Как считают врачи, сейчас идёт беспорядочная циркуляция разных штаммов ковида, причём увеличение числа заражённых связано не с распространением CoViD-19, а с улучшением диагностики.