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13 ноября, 15:07

Мегазаразный, но не мегалетальный: Врач рассказал, по каким неожиданным органам бьёт штамм "пирола"

Врач Умнов: Штамм "пирола" может повреждать поджелудочную и печень

<p>Обложка © <a href="https://unsplash.com/photos/person-in-blue-jacket-holding-white-textile-oI20ehIGNd4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Обложка © Unsplash

Штамм коронавируса "пирола", который начал распространяться в России, учёные относят к семейству мегазаразного, но не мегалетального "омикрона". Об этом Лайфу рассказал хирург Александр Умнов. По его словам, протекает болезнь как обычное ОРЗ, однако в ряде случаев новый штамм бьёт по "неожиданным" органам.

Штамм "пирола" чаще стал повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени

Александр Умнов

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

<p>Штамм "пирола" чаще стал повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени</p>
<p>Штамм "пирола" чаще стал повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени</p>

Так, Умнов, ссылаясь на исследователей, говорит, что "пирола" чаще стала повреждать сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени. Таким образом, этот штамм наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.

"Также нельзя забывать о развитии вирусной пневмонии и тромбозе сосудов (вены, артерии). Из-за временного ухудшения кровоснабжения головного мозга и повреждения вирусом нервных волокон возможно развитие или прогрессирование энцефалопатии и временное снижение памяти", — добавил врач.

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Как сообщал Лайф, 8 ноября стало известно, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола". В Москве таких пациентов уже трое, и все они прибыли из-за границы. В Роспотребнадзоре считают, что в целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране находится на подъёме. Как считают врачи, сейчас идёт беспорядочная циркуляция разных штаммов ковида, причём увеличение числа заражённых связано не с распространением CoViD-19, а с улучшением диагностики.

Андрей Горяничев
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