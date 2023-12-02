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2 декабря, 10:37

В Китае раскрыли правду о новой вспышке пневмонии

В КНР заявили, что волну респираторных заболеваний вызвали известные возбудители

В Китае наблюдается всплеск острых респираторных заболеваний (ОРЗ), которые вызваны известными возбудителями. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн. Он добавил, что новых патогенов и заболеваний выявлено не было.

"Все распространённые в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями", — указал Ми Фэн, добавив, что в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся способы лечения.

Новая "китайская" зараза добралась до детей в Германии

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Ранее Лайф писал, что в Китае произошла вспышка необычной пневмонии, которую не берут антибиотики. При этом в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом, ведь это нормальное явление для Китая в зимний период.

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ТАСС / EPA / WU HAO

Дарья Нарыкова
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