В Китае раскрыли правду о новой вспышке пневмонии

В Китае наблюдается всплеск острых респираторных заболеваний (ОРЗ), которые вызваны известными возбудителями. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн. Он добавил, что новых патогенов и заболеваний выявлено не было.

"Все распространённые в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями", — указал Ми Фэн, добавив, что в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся способы лечения.