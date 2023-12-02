В Китае раскрыли правду о новой вспышке пневмонии
В КНР заявили, что волну респираторных заболеваний вызвали известные возбудители
В Китае наблюдается всплеск острых респираторных заболеваний (ОРЗ), которые вызваны известными возбудителями. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн. Он добавил, что новых патогенов и заболеваний выявлено не было.
"Все распространённые в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями", — указал Ми Фэн, добавив, что в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся способы лечения.
Ранее Лайф писал, что в Китае произошла вспышка необычной пневмонии, которую не берут антибиотики. При этом в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом, ведь это нормальное явление для Китая в зимний период.
ТАСС / EPA / WU HAO