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1 декабря, 13:58

ВОЗ оценила угрозу пандемии из-за вспышки опасной инфекции в Китае

ВОЗ не видит пандемического потенциала во вспышке пневмонии в Китае

Вспышка микоплазменной пневмонии — нормальное явление для Китая в зимний период, и нынешний рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом. Об этом во время брифинга в Женеве сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

"Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония — это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и чётко выявляется во многих разных странах. Опять же, мы следим за ситуацией и предоставляем консультации по лечению и другим вопросам. В настоящее время мы не рассматриваем её как имеющую пандемический потенциал", заявила она.

По словам Харрис, медики пока не могут с точностью сказать, обладают ли заболевшие "иммунологической наивностью" в связи с тем, что не были подвержены циркуляции вирусов и бактерий во время всемирной изоляции в пандемию.

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Ранее врач рассказал о вспышке необычной пневмонии в Китае, которую не берут антибиотики. По его словам, это обычное дело для осени.

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ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Юрий Лысенко
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