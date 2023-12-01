ВОЗ оценила угрозу пандемии из-за вспышки опасной инфекции в Китае

Вспышка микоплазменной пневмонии — нормальное явление для Китая в зимний период, и нынешний рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом. Об этом во время брифинга в Женеве сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

"Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония — это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и чётко выявляется во многих разных странах. Опять же, мы следим за ситуацией и предоставляем консультации по лечению и другим вопросам. В настоящее время мы не рассматриваем её как имеющую пандемический потенциал", — заявила она.

По словам Харрис, медики пока не могут с точностью сказать, обладают ли заболевшие "иммунологической наивностью" в связи с тем, что не были подвержены циркуляции вирусов и бактерий во время всемирной изоляции в пандемию.