Смертность от кори во всём мире увеличилась на 43%
ВОЗ сообщила, что смертность от кори во всём мире увеличилась на 43% в 2022 году
Смертность от кори во всём мире в прошлом году увеличилась на 43% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всём мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом)", — говорится в документе.
Всего, по оценкам экспертов, предполагается, что в мире насчитывалось около девяти миллионов случаев заражения этим недугом. Медики сообщили, что в основном от этого заболевания погибают дети, а всего за прошлый год умерло 136 человек.
По словам директора глобального отдела иммунизации Министерства здравоохранения США Джона Вертефейля, подобную тенденцию стоило ожидать, так как в последние несколько лет значительно снижался уровень вакцинации. Так, по данным организации, в прошлом году вакцинацию против кори пропустили 33 миллиона несовершеннолетних. Вертефейль подчеркнул, что вспышки кори представляют опасность для всех стран с недостаточной вакцинацией населения, и отметил, что в борьбе с заболеванием решающее значение имеют срочные и целенаправленные усилия.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Из-за случая заболевания было решено закрыть корпус на карантин, а студентов перевести на дистанционку. Роспотребнадзор предписал руководству МГУ провести противоэпидемические мероприятия. Лайф также писал об опасных последствиях кори, которые хуже ковидных.
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