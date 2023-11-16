Смертность от кори во всём мире увеличилась на 43%

Смертность от кори во всём мире в прошлом году увеличилась на 43% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всём мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом)", — говорится в документе.

Всего, по оценкам экспертов, предполагается, что в мире насчитывалось около девяти миллионов случаев заражения этим недугом. Медики сообщили, что в основном от этого заболевания погибают дети, а всего за прошлый год умерло 136 человек.