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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 13:27
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Случай кори стал причиной закрытия одного из корпусов МГУ

Из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инфекцию обнаружили у первокурсника с Факультета мировой политики, остальных студентов ещё обследуют. Из-за случая заболевания было решено с сегодняшнего дня закрыть корпус на карантин. Всего там располагается 11 факультетов. Пока всех студентов перевели на дистанционку.

В Нижегородской области вспышка кори, число заболевших приближается к 100
В Нижегородской области вспышка кори, число заболевших приближается к 100

А ранее врач рассказал, что вспышки кори, которые до сих пор случаются в России, связаны с не теряющим популярности движением антиваксеров. Из-за них по всему миру сформировалась достаточно широкая прослойка неиммунизированного населения, поэтому корь так и не удаётся полностью победить.

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Александра Вишнякова
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