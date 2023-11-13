Из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инфекцию обнаружили у первокурсника с Факультета мировой политики, остальных студентов ещё обследуют. Из-за случая заболевания было решено с сегодняшнего дня закрыть корпус на карантин. Всего там располагается 11 факультетов. Пока всех студентов перевели на дистанционку.