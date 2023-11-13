Случай кори стал причиной закрытия одного из корпусов МГУ
Из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инфекцию обнаружили у первокурсника с Факультета мировой политики, остальных студентов ещё обследуют. Из-за случая заболевания было решено с сегодняшнего дня закрыть корпус на карантин. Всего там располагается 11 факультетов. Пока всех студентов перевели на дистанционку.
А ранее врач рассказал, что вспышки кори, которые до сих пор случаются в России, связаны с не теряющим популярности движением антиваксеров. Из-за них по всему миру сформировалась достаточно широкая прослойка неиммунизированного населения, поэтому корь так и не удаётся полностью победить.
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