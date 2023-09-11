В Нижегородской области вспышка кори, число заболевших приближается к 100
Роспотребнадзор: В Нижегородской области корью заболели 93 человека
В Нижегородской области зафиксирована вспышка кори, число заболевших приближается к 100. К настоящему моменту в очаге зарегистрировано 93 случая инфицирования. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребёнок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших. Данный населённый пункт является местом компактного проживания цыганского населения", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Уже определён круг контактных лиц, проводится вакцинация. На сегодняшний день в Арзамасском районе привито почти 400 человек.
А в июле на территории сразу двух российских регионов была зафиксирована вспышка кори. Речь идёт о Пензенской области и Республике Татарстан,там опасным заболеванием суммарно заразились 150 человек.
Корь — опасная вирусная инфекция, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем или даже к смерти. Передаётся она воздушно-капельным путём: при разговоре, кашле или чихании с капельками слюны, при этом вирусы остаются в воздухе до двух часов. Симптомы болезни — сыпь, воспаление верхних дыхательных путей, кашель, высокая температура и слабость. Заразность кори — почти 100%, но защититься от инфекции можно с помощью прививки. Корь опасна для здоровья в любом возрасте, но больше всего рисков у детей от 1 года до 5 лет из-за ещё не сформировавшегося иммунитета.
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