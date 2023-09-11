В Нижегородской области вспышка кори, число заболевших приближается к 100

Корь — опасная вирусная инфекция, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем или даже к смерти. Передаётся она воздушно-капельным путём: при разговоре, кашле или чихании с капельками слюны, при этом вирусы остаются в воздухе до двух часов. Симптомы болезни — сыпь, воспаление верхних дыхательных путей, кашель, высокая температура и слабость. Заразность кори — почти 100%, но защититься от инфекции можно с помощью прививки. Корь опасна для здоровья в любом возрасте, но больше всего рисков у детей от 1 года до 5 лет из-за ещё не сформировавшегося иммунитета.