Россиянка прилетела из Турции и привезла на родину опасное заболевание
У прибывшей из Турции жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
Жительницу Хабаровска отправили в стационар для прохождения обследования после подозрения на корь. По данным краевого Минздрава, недавно она вернулась на родину из Турции.
В ведомстве уточнили, что пациентка почувствовала себя плохо сразу по приезде домой. Она вызвала врача, который диагностировал высокую температуру и сыпь — свойственные кори симптомы.
"Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдёт обследования", — сообщила РИА "Новости" представитель министерства Анастасия Равская.
Сейчас ситуация находится на полном контроле краевого Минздрава и Роспотребнадзора. В доме пациентки проводится "подчищающая иммунизация".
Напомним, что в июле на территории сразу двух российских регионов была зафиксирована вспышка кори. Речь идёт о Пензенской области и Республике Татарстан, где опасным заболеванием суммарно заразились 150 человек.
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