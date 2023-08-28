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28 августа, 03:47

Россиянка прилетела из Турции и привезла на родину опасное заболевание

У прибывшей из Турции жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь

Жительницу Хабаровска отправили в стационар для прохождения обследования после подозрения на корь. По данным краевого Минздрава, недавно она вернулась на родину из Турции.

В ведомстве уточнили, что пациентка почувствовала себя плохо сразу по приезде домой. Она вызвала врача, который диагностировал высокую температуру и сыпь — свойственные кори симптомы.

"Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдёт обследования", — сообщила РИА "Новости" представитель министерства Анастасия Равская.

В Татарстане выявили 83 случая заражения корью

В Татарстане выявили 83 случая заражения корью

Сейчас ситуация находится на полном контроле краевого Минздрава и Роспотребнадзора. В доме пациентки проводится "подчищающая иммунизация".

Напомним, что в июле на территории сразу двух российских регионов была зафиксирована вспышка кори. Речь идёт о Пензенской области и Республике Татарстан, где опасным заболеванием суммарно заразились 150 человек.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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