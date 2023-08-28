Россиянка прилетела из Турции и привезла на родину опасное заболевание

Жительницу Хабаровска отправили в стационар для прохождения обследования после подозрения на корь. По данным краевого Минздрава, недавно она вернулась на родину из Турции.

В ведомстве уточнили, что пациентка почувствовала себя плохо сразу по приезде домой. Она вызвала врача, который диагностировал высокую температуру и сыпь — свойственные кори симптомы.

"Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдёт обследования", — сообщила РИА "Новости" представитель министерства Анастасия Равская.

Сейчас ситуация находится на полном контроле краевого Минздрава и Роспотребнадзора. В доме пациентки проводится "подчищающая иммунизация".