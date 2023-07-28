В Татарстане выявили 83 случая заражения корью

В Республике Татарстан выявили 83 случая заражения корью. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане", — сказала она журналистам.

Основная доля заболевших — приезжие из Таджикистана, их 33 человека. Как уточнила Авдонина, 67% больных не прививались против кори.

Известно, что общее число контактировавших с пациентами составляет 20,7 тысячи человек, из которых 2,9 тысячи подлежали вакцинации, а 80% вакцинированы. В ведомстве отметили, что имеющиеся риски "в целом управляемы".