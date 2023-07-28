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28 июля, 12:49

В Татарстане выявили 83 случая заражения корью

В Республике Татарстан выявили 83 случая заражения корью. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек иностранные граждане", — сказала она журналистам.

Основная доля заболевших — приезжие из Таджикистана, их 33 человека. Как уточнила Авдонина, 67% больных не прививались против кори.

Известно, что общее число контактировавших с пациентами составляет 20,7 тысячи человек, из которых 2,9 тысячи подлежали вакцинации, а 80% вакцинированы. В ведомстве отметили, что имеющиеся риски "в целом управляемы".

В Белгородской области корью заразился младенец

В Белгородской области корью заразился младенец

Ранее Лайф рассказывал о вспышке кори в Пензенской области. В регионе заболевание подтвердилось почти у 70 жителей, из которых 23 находятся в стационаре, ещё 18 пациентов отпущены на амбулаторное лечение. В Роспотребнадзоре выяснили, что основной причиной возникновения группового очага стал занос инфекции, позже вирус распространился из-за непривитых детей.

Обложка ©

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Николь Вербер
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