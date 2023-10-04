Врач оценил угрозу эпидемии "непобеждённой" кори в России и мире

Вспышки кори в России связаны с не теряющим популярности движением антиваксеров, то есть тех, кто не делает прививки себе и детям. Из-за них по всему миру сформировалась достаточно широкая прослойка неиммунизированного населения, поэтому корь так и не удаётся полностью победить. О том, грозит ли планете эпидемия и как правильно прививаться, Лайфу рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Корь действительно остаётся одной из непобеждённых инфекций, но классической эпидемии кори в мире, скорее всего, не будет. Дело в том, что достаточно большая часть людей всё-таки имеет иммунитет к болезни. Но локальные вспышки будут возникать. При этом число заболевших может увеличиться, если мода на отказ от прививок продолжится. Причём в зону риска попадут наиболее уязвимые категории — дети и пожилые люди", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Врач подчеркнул, что вакцинироваться нужно всем детям, а также взрослым — даже если им делали прививку в детстве, вреда от новой не будет. Кстати, её можно совместить с вакцинацией от гриппа или коронавируса, для этого нет строгих ограничений и противопоказаний.

Иванов напоминает, что корь — это тяжёлая инфекция, которая может стать даже причиной летального исхода. Наиболее грозное осложнение — менингоэнцефалит, при котором вирус поражает головной и спинной мозг, приводя к разным последствиям: от слепоты до паралича. Причём взрослые и люди, переболевшие ковидом, переносят корь намного тяжелее и дольше.