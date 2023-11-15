Гораздо хуже ковида: Россиян предупредили об опасных последствиях кори

Последствия кори могут быть гораздо опаснее коронавируса, предупредила врач-иммунолог Зоя Скорпилева. Она подчеркнула, что корь является высококонтагиозным заболеванием, то есть при контакте с больным человеком заражение происходит практически в 100% случаев.

По словам медика, вирус кори нередко вызывает тяжёлые формы заболевания, к примеру, коревую пневмонию. Эта болезнь переносится намного тяжелее, чем ковидная или любые другие пневмонии. Через несколько лет также есть риск проявления коревого панэнцефалита, который приводит к смерти.

"Очень тяжёлое течение кори вызывает коревой панэнцефалит, который может проявиться через несколько лет и 100% привести к летальному исходу. Единственная защита от кори — это вакцинация", — приводит телеканал "360" слова Скорпилеваой.

Как отметила иммунолог, корью чаще всего заражаются непривитые люди или те, кто получил лишь одну дозу вакцины. В связи с этим она призвала соотечественников проверить наличие антител к этому опасному заболеванию, а в случае необходимости как можно скорее сделать прививку.