Роспотребнадзор предписал МГУ принять меры из-за кори у студента

Управление Роспотребнадзора по Москве предписало руководству Московского государственного университета провести противоэпидемические мероприятия из-за выявленной у студента кори.

"Начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", — говорится в сообщении ведомства.

Также студентов и преподавателей, не привитых против кори, рекомендовали перевести на дистанционку. К настоящему времени уже определён круг контактных лиц и приняты меры для недопущения распространения заболевания.