Роспотребнадзор предписал МГУ принять меры из-за кори у студента
Управление Роспотребнадзора по Москве предписало руководству Московского государственного университета провести противоэпидемические мероприятия из-за выявленной у студента кори.
"Начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", — говорится в сообщении ведомства.
Также студентов и преподавателей, не привитых против кори, рекомендовали перевести на дистанционку. К настоящему времени уже определён круг контактных лиц и приняты меры для недопущения распространения заболевания.
Напомним, ранее Лайф узнал, что из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Из-за случая заболевания было решено с сегодняшнего дня закрыть корпус на карантин. Всего там располагается 11 факультетов. Пока всех студентов перевели на дистанционку.
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