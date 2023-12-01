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1 декабря, 17:13

Новая "китайская" зараза добралась до детей в Германии

Focus: Микоплазменную пневмонию из Китая зафиксировали в Германии

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии, вспышка которой ранее произошла в Китае. Заболевают преимущественно дети. Речь идёт о бактерии Mycoplasma Pneumoniae, вызывающей так называемую атипичную пневмонию. Об этом пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на немецкие больницы.

"Мы действительно наблюдаем серьёзные случаи заражения микоплазмой", рассказал FOCUS педиатрический пневмолог Филипп Сток, медицинский директор детской больницы Альтона.

По его словам, чаще всего болезнь проявляется у пациентов в возрасте от 5 до 16 лет. У них ярко выраженные тяжёлые приступы кашля и сужены дыхательные пути. Заболевшим детям требуется госпитализация, срок которой обычно составляет от недели до десяти дней. Педиатр отметил, что могут возникать "редкие осложнения", проявляющиеся в воспалительных повреждениях слизистых оболочек и горла.

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ТАСС / AP / Andy Wong

Юрий Лысенко
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