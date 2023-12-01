Новая "китайская" зараза добралась до детей в Германии

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии, вспышка которой ранее произошла в Китае. Заболевают преимущественно дети. Речь идёт о бактерии Mycoplasma Pneumoniae, вызывающей так называемую атипичную пневмонию. Об этом пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на немецкие больницы.

По его словам, чаще всего болезнь проявляется у пациентов в возрасте от 5 до 16 лет. У них ярко выраженные тяжёлые приступы кашля и сужены дыхательные пути. Заболевшим детям требуется госпитализация, срок которой обычно составляет от недели до десяти дней. Педиатр отметил, что могут возникать "редкие осложнения", проявляющиеся в воспалительных повреждениях слизистых оболочек и горла.