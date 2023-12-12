В России отметили рост заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор: За последнюю неделю число заболевших ОРВИ выросло на 8,8%
В России продолжается рост заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За последнюю неделю выявлено увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8%.
"На 49-й неделе в РФ продолжается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", — указали в ведомстве.
Там также отметили, что вакцинировались от гриппа 52,5% россиян. В Роспотребнадзоре добавили, что кроме ОРВИ в России за этот же период было зарегистрировано около 107 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Москве за неделю на 15% выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и CoViD-19. При этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития считает, что поводов для беспокойства пока нет, так как в городе есть все мощности для оказания помощи заболевшим.
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