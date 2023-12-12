В России отметили рост заболеваемости ОРВИ

В России продолжается рост заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За последнюю неделю выявлено увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8%.

"На 49-й неделе в РФ продолжается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", — указали в ведомстве.

Там также отметили, что вакцинировались от гриппа 52,5% россиян. В Роспотребнадзоре добавили, что кроме ОРВИ в России за этот же период было зарегистрировано около 107 тысяч случаев заболевания коронавирусом.