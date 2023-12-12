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12 декабря, 12:53

В России отметили рост заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: За последнюю неделю число заболевших ОРВИ выросло на 8,8%

В России продолжается рост заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За последнюю неделю выявлено увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8%.

"На 49-й неделе в РФ продолжается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", — указали в ведомстве.

Там также отметили, что вакцинировались от гриппа 52,5% россиян. В Роспотребнадзоре добавили, что кроме ОРВИ в России за этот же период было зарегистрировано около 107 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Ранее стало известно, что в Москве за неделю на 15% выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и CoViD-19. При этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития считает, что поводов для беспокойства пока нет, так как в городе есть все мощности для оказания помощи заболевшим.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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