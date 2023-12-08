В Москве сообщили о росте заболеваемости коронавирусом

В Москве число госпитализаций пациентов с ОРВИ и CoViD-19 за неделю выросло на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и CoViD-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы — ИКБ №1. Она начала приём пациентов уже в начале недели", — сообщила Ракова.

По её словам, поводов для беспокойства пока нет, так как в столице есть все мощности для оказания помощи заболевшим.