В Москве сообщили о росте заболеваемости коронавирусом
Ракова: В Москве за неделю на 15% выросло число госпитализаций с ОРВИ и CoViD-19
В Москве число госпитализаций пациентов с ОРВИ и CoViD-19 за неделю выросло на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и CoViD-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы — ИКБ №1. Она начала приём пациентов уже в начале недели", — сообщила Ракова.
По её словам, поводов для беспокойства пока нет, так как в столице есть все мощности для оказания помощи заболевшим.
Ранее Лайф написал, что в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация несёт дополнительные риски.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская