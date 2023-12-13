Умер актёр сериалов "Бруклин 9–9" и "Доктор Хаус" Андре Брауэр

В понедельник, 11 декабря, после непродолжительной болезни на 62-м году жизни умер американский актёр Андре Брауэр, известный по роли честного капитана Рэймонда Холта в полицейском комедийном сериале "Бруклин девять-девять". Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на агента артиста Дженнифер Аллен.

Андре Брауэр родился в Чикаго, окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение. В кино дебютировал в 1989-м в роли солдата Союза в фильме "Слава". Помимо "Бруклина 9–9" снялся в таких сериалах, как "Хак", "Доктор Хаус", "Вор", "Новенькая", "Убойный отдел: Жизнь на улице", фильмах "Первобытный страх", "Город ангелов", "Посейдон", "Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера", "Мгла", "Солт" и других. Дважды обладатель телевизионной премии "Эмми".