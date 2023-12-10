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10 декабря, 20:55

Актёр из "Американского психопата 2" скончался после пересадки лёгких

В Канаде скончался актёр из "Американского психопата 2" Чарльз Оффисер

<p>Актёр Чарльз Оффисер. Обложка © Getty Images / Emma McIntyre</p>

Актёр Чарльз Оффисер. Обложка © Getty Images / Emma McIntyre

В Канаде умер 48-летний канадский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и оператор Чарльз Оффисер. Об этом трагическом событии рассказали корреспонденты The Hollywood Reporter (THR).

По данным издания, артист скончался в своём доме в Торонто ещё 1 декабря. Он долгое время страдал аутоиммунным заболеванием, а в феврале текущего года перенёс операцию по трансплантации лёгких. Предполагается, что хирургическое вмешательство в дальнейшем вызвало осложнение, которое и привело к печальным последствиям. Смерть Оффисера подтвердили в Совете по кинематографии Канады.

Творческий деятель впервые появился на телевидении в 1999 году, после чего снялся в двух десятках фильмов и сериалов. Среди них — роль Кита Лоусона в комедийном слэшере "Американский психопат 2" с Милой Кунис.

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Алексей Соловьёв
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