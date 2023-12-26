Суд вынес приговор москвичу, следившему за военкором Коцем

В Москве суд приговорил к одному году колонии Леонида Гутарова, который собирал данные о семье военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Свою вину по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни подсудимый признал, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Суд приговорил Гутарова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением материалов, администрированием сайтов <...> сроком на два года", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 28-летний Гутаров вместе с соучастником незаконно собирал данные о частной жизни журналиста для их дальнейшей передачи и распространения. Полученные сведения Гутаров передал сообщнику через мессенджер.