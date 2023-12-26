Суд вынес приговор москвичу, следившему за военкором Коцем
В Москве суд приговорил собиравшего данные на военкора Коца к году колонии
Леонид Гутаров, преследовавший военкора Коца. Обложка © Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве суд приговорил к одному году колонии Леонида Гутарова, который собирал данные о семье военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Свою вину по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни подсудимый признал, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Суд приговорил Гутарова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением материалов, администрированием сайтов <...> сроком на два года", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что 28-летний Гутаров вместе с соучастником незаконно собирал данные о частной жизни журналиста для их дальнейшей передачи и распространения. Полученные сведения Гутаров передал сообщнику через мессенджер.
Как сообщал Лайф, 8 ноября 28-летний Леонид Гутаров пытался выяснить местонахождение военкора путём угроз его жене. В тот же день злоумышленника задержали. Изначально уголовное дело завели по статье "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", но позже против задержанного было возбуждено дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".