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26 декабря, 15:04

Суд вынес приговор москвичу, следившему за военкором Коцем

В Москве суд приговорил собиравшего данные на военкора Коца к году колонии

Леонид Гутаров, преследовавший военкора Коца. Обложка © Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы

Леонид Гутаров, преследовавший военкора Коца. Обложка © Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве суд приговорил к одному году колонии Леонида Гутарова, который собирал данные о семье военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Свою вину по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни подсудимый признал, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Суд приговорил Гутарова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением материалов, администрированием сайтов <...> сроком на два года", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 28-летний Гутаров вместе с соучастником незаконно собирал данные о частной жизни журналиста для их дальнейшей передачи и распространения. Полученные сведения Гутаров передал сообщнику через мессенджер.

Как сообщал Лайф, 8 ноября 28-летний Леонид Гутаров пытался выяснить местонахождение военкора путём угроз его жене. В тот же день злоумышленника задержали. Изначально уголовное дело завели по статье "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", но позже против задержанного было возбуждено дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Угрожавший жене Коца после суда прокричал "Слава России" и заявил, что с военкором не знаком
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Наталья Исакова
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