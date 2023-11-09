Угрожавший жене Коца после суда прокричал "Слава России" и заявил, что с военкором не знаком
SHOT: Угрожавшего жене военкора Коца отправили под домашний арест до 7 января
Мужчину по имени Леонид Гутаров, который угрожал жене военкора Александра Коца и требовал встречи с журналистом, отправили под домашний арест до 7 января. После суда по этому делу сталкер прокричал: "Слава России", сообщает SHOT.
Угрожавший жене Коца заявил, что с ним не знаком. Видео © Telegram / SHOT
Корреспондент телеграм-канала подловил Гутарова при выходе из магазина, и тот сказал, что ему задают "провокационные вопросы". Мужчина подчеркнул, что с журналистом не знаком, а за сбор информации о профессиональной деятельности Коца ему никто не платил. Известно, что на суд Гутаров приехал с матерью. После заседания он зашёл в магазин, прокричал: "Слава России", сел в BMW и уехал.
Как сообщал Лайф, 8 ноября стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу. Сначала речь шла о статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, но позже следователи переквалифицировали дело. Злоумышленник попытался узнать у супруги Коца, где сейчас находится военкор. Незваный гость, угрожая, требовал, чтобы женщина организовала личную встречу с журналистом. Позже выяснилось, что злоумышленника зовут Леонид Гутаров, его задержали, в ходе допроса он признал вину. По данным следствия, сталкер пытался получить от жены военкора информацию о его профессиональной деятельности, чтобы передать сведения соучастнику — его ищут.
Telegram / SHOT