Мужчина, требовавший встречи с военкором Коцем, незадолго до этого выбирал пистолет
Требовавший встречи с военкором Коцем родился в Казахстане и жил в США
Леонид Гутаров, который хотел встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT
Мужчина по имени Леонид Гутаров, который угрожал жене военкора Александра Коца и выпытывал у неё местоположение журналиста, перед попыткой встречи с ним выбирал пистолет. Об этом пишет SHOT.
Пистолет Леонида Гутарова, желавшего встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, злоумышленник родом из Казахстана и несколько лет жил в США. Некоторое время назад он переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому языку, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. В последнее время Гутаров хотел устроиться финансовым аналитиком в сфере недвижимости. Известно, что на прошлой неделе мужчину заметили в оружейном магазине.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу. Он попытался узнать у его супруги, где сейчас находится журналист. Незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Позже выяснилось, что злоумышленника зовут Леонид Гутаров, его задержали.