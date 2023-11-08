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8 ноября, 09:33

Мужчина, требовавший встречи с военкором Коцем, незадолго до этого выбирал пистолет

Требовавший встречи с военкором Коцем родился в Казахстане и жил в США

<p>Леонид Гутаров, который хотел встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Леонид Гутаров, который хотел встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT

Мужчина по имени Леонид Гутаров, который угрожал жене военкора Александра Коца и выпытывал у неё местоположение журналиста, перед попыткой встречи с ним выбирал пистолет. Об этом пишет SHOT.

Пистолет Леонида Гутарова, желавшего встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT

Пистолет Леонида Гутарова, желавшего встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, злоумышленник родом из Казахстана и несколько лет жил в США. Некоторое время назад он переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому языку, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. В последнее время Гутаров хотел устроиться финансовым аналитиком в сфере недвижимости. Известно, что на прошлой неделе мужчину заметили в оружейном магазине.

"Приезжай в зону СВО, поговорим": Коц ответил неизвестному, который требовал с ним встречи

"Приезжай в зону СВО, поговорим": Коц ответил неизвестному, который требовал с ним встречи

Как сообщал Лайф, ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу. Он попытался узнать у его супруги, где сейчас находится журналист. Незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Позже выяснилось, что злоумышленника зовут Леонид Гутаров, его задержали.

Никита Осипов
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