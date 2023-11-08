Мужчина, требовавший встречи с военкором Коцем, незадолго до этого выбирал пистолет

Мужчина по имени Леонид Гутаров, который угрожал жене военкора Александра Коца и выпытывал у неё местоположение журналиста, перед попыткой встречи с ним выбирал пистолет. Об этом пишет SHOT.

Пистолет Леонида Гутарова, желавшего встретиться с военкором Александром Коцем. Обложка © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, злоумышленник родом из Казахстана и несколько лет жил в США. Некоторое время назад он переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому языку, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. В последнее время Гутаров хотел устроиться финансовым аналитиком в сфере недвижимости. Известно, что на прошлой неделе мужчину заметили в оружейном магазине.