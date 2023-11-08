В Москве задержан мужчина, который угрожал жене военкора Коца

В Москве задержан мужчина 1995 года рождения, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения", — говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время нарушителя допросят.