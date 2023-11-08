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8 ноября, 06:54

В Москве задержан мужчина, который угрожал жене военкора Коца

В Москве задержан мужчина 1995 года рождения, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения", — говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время нарушителя допросят.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что неизвестный подкараулил жену журналиста на лестничной площадке и попытался узнать у неё, где сейчас находится Коц. После этого незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Напуганная супруга Коца обратилась к правоохранительным органам.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Андреев Владимир

Александра Вишнякова
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