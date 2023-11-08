В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца и требовал встречи с ним

В Москве возбудили дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, неизвестный подкараулил жену журналиста на лестничной площадке и попытался узнать у неё, где сейчас находится Коц. После этого незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Напуганная супруга Коца обратилась к правоохранительным органам. В настоящее время они устанавливают личность незнакомца.