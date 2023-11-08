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8 ноября, 06:16

В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца и требовал встречи с ним

SHOT: В Москве возбудили дело на мужчину, который угрожал жене военкора Коца

<p>Военкор Александр Коц. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sashakots/42477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kotsnews</a></p>

Военкор Александр Коц. Обложка © Telegram / Kotsnews

В Москве возбудили дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, неизвестный подкараулил жену журналиста на лестничной площадке и попытался узнать у неё, где сейчас находится Коц. После этого незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Напуганная супруга Коца обратилась к правоохранительным органам. В настоящее время они устанавливают личность незнакомца.

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А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом покушения на военкора "Известий" Валентина Трушнина. По её словам, украинские силовики через чат-боты в мессенджерах рекрутировали российских граждан, согласных передавать угрозы журналисту за вознаграждение. К слову, преступники уже задержаны и дали признательные показания.

Наталья Исакова
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