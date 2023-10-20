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19 октября, 21:13

Захарова изобличила планы Украины убить военкора Трушнина руками россиян

Захарова заявила о подготовке Киевом покушения на военкора "Известий" Трушнина

<p>Мария Захарова. Обложка © Telegram / <a href="https://web.telegram.org/k/#@MID_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин, регулярно освещающий ход специальной военной операции из районов боевых действий, является очередной мишенью экстремистского режима Киева. Так прокомментировала угрозы и акции против журналиста официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, украинские силовики через чат-боты в мессенджерах рекрутировали российских граждан, согласных передавать угрозы военкору за вознаграждение. Преступники уже задержаны и дали признательные показания.

"Эта очередная экстремистская акция стала ещё одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на В.А. Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились. Согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение", — цитирует слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

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Напомним, неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Незадолго до этого журналист начал получать угрозы от украинских абонентов, которые грозились "вырезать всю его семью". А летом участником провокации против съёмочной группы Трушнина оказался корреспондент Би-би-си.

Лариса Сафронова
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