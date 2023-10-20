Захарова изобличила планы Украины убить военкора Трушнина руками россиян

По её словам, украинские силовики через чат-боты в мессенджерах рекрутировали российских граждан, согласных передавать угрозы военкору за вознаграждение. Преступники уже задержаны и дали признательные показания.

"Эта очередная экстремистская акция стала ещё одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на В.А. Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились. Согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение", — цитирует слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.