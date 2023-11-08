"Приезжай в зону СВО, поговорим": Коц ответил неизвестному, который требовал с ним встречи
Военкор Коц подтвердил, что к нему домой приходил неизвестный и требовал встречи
Военный корреспондент Александр Коц. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц подтвердил, что к нему домой в Москве приходил неизвестный мужчина и требовал встречи с ним. По словам журналиста, ранее ему и членам его семьи неоднократно поступали угрозы.
"Ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на "Миротворце", приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", — заявил Коц в телеграм-канале.
Военкор добавил, что ему и всей его семье раньше неоднократно поступали угрозы. Неизвестные писали его жене и дочери, а также звонили по телефону, в основном с украинских номеров. По словам Коца, его личные данные публикуются в телеграм-каналах. Кроме того, кто-то оформлял доставку суши на его домашний адрес, но заказ изъяли полицейские.
"Неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", — добавил военкор.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве возбудили дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Правоохранители установили личность мужчины, он уже задержан.