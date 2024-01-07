СК возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем
По факту слежки за военным корреспондентом Александром Коцем СК возбудил новое уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Об этом сообщает сайт MK.RU.
Следователи возбудили новое дело ещё 27 декабря 2023 года, то есть на следующий день после вынесения приговора сталкеру журналиста, 28-летнему гражданину Казахстана Леониду Гутарову, однако широко известно об этом стало только сейчас. В распоряжении СК оказались материалы, которые показали, что кроме Гутарова за домом военкора следили ещё минимум два человека. Сейчас их разыскивают оперативники.
Напомним, 8 ноября Гутаров пытался выяснить местонахождение Коца путём угроз его супруге. В тот же день злоумышленника задержали. Изначально уголовное дело завели по статье "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста".
ТАСС / Валерий Шарифулин