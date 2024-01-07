СК возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем

Следователи возбудили новое дело ещё 27 декабря 2023 года, то есть на следующий день после вынесения приговора сталкеру журналиста, 28-летнему гражданину Казахстана Леониду Гутарову, однако широко известно об этом стало только сейчас. В распоряжении СК оказались материалы, которые показали, что кроме Гутарова за домом военкора следили ещё минимум два человека. Сейчас их разыскивают оперативники.