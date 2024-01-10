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10 января, 09:56

"Даже допросить нельзя": Убивший девочку под Челябинском оказался психбольным и может избежать тюрьмы

Kp.ru: Убийца 15-летней девочки под Челябинском оказался психически нездоров

Убийца 15-летней девочки из села Татищево Карталинского района Челябинской области оказался психически нездоров, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Из-за этого 19-летнего изверга даже не могут допросить.

"Его даже допросить нельзя. Скорее всего сейчас проведут психиатрическую экспертизу, а потом отправят на лечение", — поделился собеседник издания.

Также психический диагноз стоял и у самой девочки, из-за чего она имела инвалидность и училась по специальной программе. Росла убитая в многодетной семье. Её родители стоят на учёте в ПДН из-за неисполнения своих обязанностей. После убийства злоумышленник побежал отвлекать семью девочки. Парень поджёг гараж её родителей.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области, убийце девочки предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО. Расследование продолжается.

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Напомним, о жестоком убийстве в Карталинском районе Челябинской области стало известно 10 января: 19-летний парень сначала задушил, а потом несколько раз ударил гвоздём в живот 15-летнюю девочку. Её тело нашли в заброшенном доме культуры.

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Матвей Константинов
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