"Даже допросить нельзя": Убивший девочку под Челябинском оказался психбольным и может избежать тюрьмы

Убийца 15-летней девочки из села Татищево Карталинского района Челябинской области оказался психически нездоров, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Из-за этого 19-летнего изверга даже не могут допросить.

"Его даже допросить нельзя. Скорее всего сейчас проведут психиатрическую экспертизу, а потом отправят на лечение", — поделился собеседник издания.

Также психический диагноз стоял и у самой девочки, из-за чего она имела инвалидность и училась по специальной программе. Росла убитая в многодетной семье. Её родители стоят на учёте в ПДН из-за неисполнения своих обязанностей. После убийства злоумышленник побежал отвлекать семью девочки. Парень поджёг гараж её родителей.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области, убийце девочки предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО. Расследование продолжается.