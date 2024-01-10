Брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу в Челябинской области

19-летний брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу в селе Татищеве Челябинской области. Тело девочки обнаружили в заброшенном местном ДК, сообщает SHOT. На теле у 15-летней погибшей обнаружили следы от удушения и шесть ранений в живот.

По подозрению в расправе над школьницей вскоре задержали её двоюродного 19-летнего брата, у которого были напряжённые отношения с жертвой.

По данным следствия, парень во время очередной ссоры задушил девочку, а потом добил её найденным гвоздём в местной заброшке. Сейчас с убийцей работают следователи.