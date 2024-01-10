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10 января, 06:36

Брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу в Челябинской области

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

19-летний брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу в селе Татищеве Челябинской области. Тело девочки обнаружили в заброшенном местном ДК, сообщает SHOT. На теле у 15-летней погибшей обнаружили следы от удушения и шесть ранений в живот.

По подозрению в расправе над школьницей вскоре задержали её двоюродного 19-летнего брата, у которого были напряжённые отношения с жертвой.

По данным следствия, парень во время очередной ссоры задушил девочку, а потом добил её найденным гвоздём в местной заброшке. Сейчас с убийцей работают следователи.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковной Балашихе сын, страдающий алкоголизмом, зверски убил 66-летнюю мать, после чего покончил с собой. В деталях семейной драмы сейчас разбираются следователи.

Марина Калегина
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