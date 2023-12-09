Всё в игрушках и цветах: В Брянске похоронили убитую одноклассницей школьницу
В Брянске похоронили погибшую при стрельбе в гимназии 14-летнюю девочку
Кадр с похорон убитой одноклассницей гимназистки из Брянска. Обложка © LIFE
Десятки жителей Брянска проводили в последний путь восьмиклассницу Марию. Это та самая девочка, которая стала жертвой стрельбы в гимназии № 5.
Кадры с похорон убитой одноклассницей гимназистки из Брянска. Видео © LIFE
Местные власти выделили два автобуса, чтобы отвезти людей на кладбище, где похоронили девочку. Проводить её в последний путь пришли не только родственники, близкие и друзья погибшей, но и неравнодушные местные жители. С собой они принесли много цветов и мягких игрушек. Территорию могилы 14-летней Марии временно огородили от толпы, чтобы люди не задерживались на кладбище. При этом не всех присутствующих подпустили к гробу.
В конце декабря Маше должно было исполниться 15 лет. На свой день рождения она хотела пригласить Алину, которая и убила её. Как Лайфу рассказывала мама погибшей, девочки жили в соседних домах и никогда не конфликтовали.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. Задержаны гендиректор и сотрудница ЧОО, работавшая в гимназии № 5. На отца стрелявшей школьницы завели два уголовных дела. Мужчину обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Кроме того, задержали замдиректора учебного заведения.