Всё в игрушках и цветах: В Брянске похоронили убитую одноклассницей школьницу

Местные власти выделили два автобуса, чтобы отвезти людей на кладбище, где похоронили девочку. Проводить её в последний путь пришли не только родственники, близкие и друзья погибшей, но и неравнодушные местные жители. С собой они принесли много цветов и мягких игрушек. Территорию могилы 14-летней Марии временно огородили от толпы, чтобы люди не задерживались на кладбище. При этом не всех присутствующих подпустили к гробу.