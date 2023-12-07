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Брянская школьница устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками

7 декабря, 07:42

t.me / SHOT

Во время стрельбы в брянской школе, которую открыла одна из учениц восьмого класса, дети и учителя забаррикадировались в кабинетах, но девочка пришла разобраться исключительно со своими одноклассниками, с которыми у неё якобы был конфликт. Об этом пишет SHOT.

Стрельба в школе в Брянске. Видео © t.me / SHOT

Стрелявшей было 14 лет, её, по предварительной информации, дразнили сверстники, что и стало причиной трагедии. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего мальчика, который получил тяжёлое ранение в момент стрельбы. У него травмы предплечья и колена, ребёнок в реанимации после большой потери крови.

В Брюсселе в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека

В Брюсселе в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека

Напомним, в брянской гимназии № 5 школьница открыла стрельбу из дробовика. Два человека погибли и четверо пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Сейчас школа оцеплена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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