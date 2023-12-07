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7 декабря, 07:18
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Два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в школе Брянска

Два человека погибли и ещё четверо пострадали при стрельбе в брянской гимназии. Об этом сообщают местные власти.

"На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции", — сообщили в администрации.

Сообщение о ЧП поступило сегодня около 9:15 утра. Информации о состоянии пострадавших пока нет. По данным SHOT, одной из погибших оказалась сама стрелявшая. Как рассказали школьники, услышав стрельбу, они тут же забаррикадировались в кабинетах.

Напомним, сообщения о стрельбе появились сегодня утром. Как писал Лайф, инцидент произошёл в гимназии № 5.

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ТАСС / Максим Кимерлинг

Максим Плетнёв
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