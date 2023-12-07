Восьмиклассница открыла стрельбу в школе в Брянске
В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу в одной из местных школ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вооружённая школьница заявилась в гимназию № 5. Девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что недавно в Москве арестовали следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии. Речь идёт о трагедии, которая произошла 11 мая 2021 года. Два года назад вооружённый Ильназ Галявиев ворвался в школу, в результате чего погибло девять человек: семь школьников и два педагога. Погибшая учительница спасла ребёнка, буквально заслонив его собой. Рассмотрение уголовного дела началось в ноябре 2022-го, стрелок полностью признал вину. 13 апреля этого года Галявиев получил пожизненный срок, а в августе четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.
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