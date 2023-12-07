Восьмиклассница открыла стрельбу в школе в Брянске

В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу в одной из местных школ. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, вооружённая школьница заявилась в гимназию № 5. Девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.