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7 августа, 08:59
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Суд оставил в силе пожизненный срок Галявиеву за стрельбу в казанской гимназии

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор Ильназу Галявиеву, который убил девять человек в казанской гимназии. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

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Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев практически с порога учебного заведения открыл огонь по людям, находившимся там. По его вине погибло девять человек, среди которых семь школьников и две учительницы, одна из них закрыла собой ребёнка от напавшего. В ноябре 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину. 13 апреля 2023 года суд вынес ему приговор: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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