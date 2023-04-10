"Я не бог": Казанский стрелок Ильназ Галявиев собрался написать в тюрьме книгу
Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев хочет написать книгу
Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, планирует написать в заключении книгу. Об этом стрелок заявил в Верховном суде Татарстана, выступая с последним словом. Он утверждает, что планирует направить доход с неё на погашение суммы по искам.
"Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И всё же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду", — цитирует его телеканал "360".
Галявиев добавил, что "не считает себя богом", а в заключении ещё раз извинился за содеянное.
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Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев практически с порога учебного заведения открыл огонь по находящимся в нём людям. От его рук погибло девять человек, среди которых семь школьников и две учительницы, одна из них закрыла собой ребёнка от напавшего. В ноябре 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину. Прокуратура запросила для стрелка пожизненное заключение.