"Я не бог": Казанский стрелок Ильназ Галявиев собрался написать в тюрьме книгу

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, планирует написать в заключении книгу. Об этом стрелок заявил в Верховном суде Татарстана, выступая с последним словом. Он утверждает, что планирует направить доход с неё на погашение суммы по искам.

"Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И всё же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду", — цитирует его телеканал "360".