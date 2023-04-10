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10 апреля, 13:46

"Я не бог": Казанский стрелок Ильназ Галявиев собрался написать в тюрьме книгу

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев хочет написать книгу

<p>Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, планирует написать в заключении книгу. Об этом стрелок заявил в Верховном суде Татарстана, выступая с последним словом. Он утверждает, что планирует направить доход с неё на погашение суммы по искам.

"Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И всё же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду", цитирует его телеканал "360".

Галявиев добавил, что "не считает себя богом", а в заключении ещё раз извинился за содеянное.

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев практически с порога учебного заведения открыл огонь по находящимся в нём людям. От его рук погибло девять человек, среди которых семь школьников и две учительницы, одна из них закрыла собой ребёнка от напавшего. В ноябре 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину. Прокуратура запросила для стрелка пожизненное заключение.

Матвей Константинов
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  • Татарстан, Республика

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