Прокуратура запросила пожизненное для Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани

Прокуратура запросила пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года и убил девять человек.

"Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Также гособвинение просит удовлетворить в полном объёме исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда.