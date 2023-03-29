Прокуратура запросила пожизненное для Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани
Прокуратура запросила пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года и убил девять человек.
"Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Также гособвинение просит удовлетворить в полном объёме исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда.
"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 9 ноября 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину.
ТАСС / Егор Алеев