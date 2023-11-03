В Москве арестовали следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии
В Москве за растрату арестован полковник СК РФ, расследовавший дело Галявиева
В Москве за растрату арестовали замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК России Александра Избенко, который расследовал теракт над Синаем и массовое убийство в казанской гимназии. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы, сообщает ТАСС.
"Суд постановил избрать обвиняемому Избенко Александру Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Избенко А.Н. по настоящему уголовному делу 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года", — приводит агентство постановление суда.
Следствие не раскрывает обстоятельства преступления, но полковника обвинили в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признаётся растрата на сумму более одного миллиона рублей. Сам Избенко на заседании сказал, что имеет на иждивении малолетнего ребёнка и скрываться не будет, из-за чего он и попросил отправить его на домашний арест. Однако суд решил, что обвиняемый может скрыться, и принял решение о заключении его под стражу.
Александр Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, в 2015 году он расследовал авиакатастрофу над Синайским полуостровом, когда в результате теракта на борту самолёта погибло 225 человек. Одним из последних громких дел задержанного стало следствие по факту стрельбы в казанской гимназии в 2021 году. Преступление совершил бывший ученик этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев.
Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175, которая потрясла всю страну, произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал стрелять. Погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых спасла ребёнка, буквально заслонив его собой. В ноябре 2022 года началось рассмотрение уголовного дела, стрелок полностью признал вину. 13 апреля 2023 года суд вынес Галявиеву приговор, согласно которому он получил пожизненный срок. Вчера Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил его в силе.
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