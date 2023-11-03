В Москве арестовали следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии

В Москве за растрату арестовали замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК России Александра Избенко, который расследовал теракт над Синаем и массовое убийство в казанской гимназии. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать обвиняемому Избенко Александру Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Избенко А.Н. по настоящему уголовному делу 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года", — приводит агентство постановление суда.

Следствие не раскрывает обстоятельства преступления, но полковника обвинили в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признаётся растрата на сумму более одного миллиона рублей. Сам Избенко на заседании сказал, что имеет на иждивении малолетнего ребёнка и скрываться не будет, из-за чего он и попросил отправить его на домашний арест. Однако суд решил, что обвиняемый может скрыться, и принял решение о заключении его под стражу.